5 жовтня російські хакери взяли на себе відповідальність за злом урядових вебсайтів штатів Колорадо, Кентуккі та Міссісіпі, а також в інших штатах, що є черговим прикладом явно політично вмотивованої атаки після вторгнення РФ в Україну.

Про це інформує CNN.

Сайт Виборчої комісії Кентуккі, на якому розміщується інформація про те, як зареєструватись для голосування, також був тимчасово недоступний у середу, але не відразу було зрозуміло, що викликало цей збій. Вебсайт виборчої комісії також знаходиться під керівництвом уряду Кентуккі, хоча хакери не вказали це своєю метою.

Сайти в Колорадо, Кентуккі та Міссісіпі час від часу були доступні в середу вранці та вдень, оскільки адміністратори намагалися вивести їх у мережу.

Це приклад цифрового порушення або відволікання уваги, до якого офіційні особи США та представники виборчої комісії готуються напередодні проміжних виборів у листопаді. Сайти, подібні до сайту Виборчої комісії Кентуккі, не беруть безпосередньо участі в подачі або підрахунку голосів, проте вони можуть надати корисну інформацію для виборців.

Хакерська група, яка взяла на себе відповідальність за кібератаку в середу, відома як Killnet та активізувала свою діяльність після лютневого вторгнення РФ в Україну, націлену на організації в країнах НАТО. Це розрізнена група так званих “хактивістів” — політично вмотивованих хакерів, які підтримують Кремль.

Водночас фахівці зауважують, що Killnet процвітає завдяки громадській увазі та браваді, тож експерти з кібербезпеки повинні “знайти баланс між тим, щоб пам’ятати про онлайн-виходи Killnet та не роздмухувати низькорівневу загрозу”.

Довідка. Killnet — російська хакерська група, відома своїми кібератаками на державні установи в країнах НАТО під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема хакерське угруповання взяло на себе відповідальність за кібератаку на американську військову компанію Lockheed Martin — виробника високомобільної артилерійської ракетної системи M142 (HIMARS), яка відбулася на початку серпня. Компанія не відповіла чітко на запит, був зламаний її сайт чи ні. Група організувала атаки на різні норвезькі організації за допомогою потужних DDOS-атак 28 червня 2022 року. Управління національної безпеки Норвегії повідомило, що персональні дані не були скомпрометовані за результатами атак. 27 і 28 червня сервери уряду Литви зазнали DDoS-атаки. Також Killnet зробив невдалу спробу атакувати сайт Євробачення за допомогою DDoS-атаки.