Про це йдеться у повідомленні Microsoft.
Так, 31 грудня корпорація підтвердила, що хакери, яких пов’язують із російською владою, переглядали вихідні коди. У Microsoft зазначили, що завантажили модифіковане хакерами шкідливе програмне забезпечення від SolarWinds, так само як урядові установи США й інші американські компанії, які зазнали кібератаки.
Водночас у компанії не уточнили, яку саме частину вихідного коду бачили хакери. Проте відомо, що зловмисники зайшли до внутрішніх акаунтів, змогли переглядати вихідний код, але жодних змін не вносили.
Однак інцидент “розслідували та виправили”.
“Ця діяльність не становить загрози безпеці наших послуг або будь-яких даних клієнтів, проте ми хочемо бути прозорими та інформувати про те, що дізналися”, – йдеться у заяві.
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