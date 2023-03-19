У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України попередили, що завантаження зламаного програмного забезпечення – небезпечне. Зазвичай таке ПЗ розповсюджується за допомогою торент-трекерів, чим активно користуються зокрема російські спецслужби, які додають до нього шкідливий код.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

У відомстві застерегли, що хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безплатному доступі на торент-трекерах. Якщо завантажити та встановити такі файли на свій компʼютер, зловмисники дістають доступ до вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними.

У багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (зокрема й операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів. Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин”, – йдеться у повідомленні.

Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено.

У Держспецзв’язку зауважили, що часто українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення. Тож закликали не користуватися неофіційними джерелами, торентами зокрема.