Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.
У відомстві застерегли, що хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безплатному доступі на торент-трекерах. Якщо завантажити та встановити такі файли на свій компʼютер, зловмисники дістають доступ до вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними.
У багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (зокрема й операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів. Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин”, – йдеться у повідомленні.
Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено.
У Держспецзв’язку зауважили, що часто українські користувачі також перебувають у зоні ризику, встановлюючи неліцензійне програмне забезпечення. Тож закликали не користуватися неофіційними джерелами, торентами зокрема.
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