Про це йдеться на офіційному сайті Держспецзв’язку.
“Фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA фіксують масове розповсюдження електронних листів зі шкідливими посиланнями, начебто від імені Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Таку активність асоційовано з хакерською групою UAC-0010 (Armageddon)”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в разі переходу за посиланням із листа на комп’ютері буде створений RAR-архів, що містить файл-ярлик із назвою “Засоби ТЗІ, які мають експертний висновок про відповідність вимогам технічного захисту інформації.lnk”.
Відкриття цього файлу призведе до завантаження шкідливих програм – зокрема і тих, що викрадають дані.
Розсилання електронних листів здійснюється за допомогою сервісу @mail.gov.ua. У такий спосіб, зловмисники ще ретельніше маскуються під представників державних органів.
Нагадаємо, що хакерське угрупування Armageddon пов’язують із ФСБ РФ. Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну вони належать до переліку найактивніших угрупувань, які атакують Україну. Зазвичай зловмисники використовують болючі та важливі для українців теми.
Держспецзв’язку попросили не нехтувати головними правилами кібергігієни: “Будьте уважними й обережними з будь-якими повідомленнями, які отримуєте. Не відкривайте та не завантажуйте підозрілих файлів та посилань. За можливості перевіряйте адресанта”, — додали у відомстві.
- Росія винайшла ще один спосіб поширення дезінформації про своє вторгнення в Україну, використовуючи цифрові трюки, які дозволяють її пропагандистським відео про війну обходити обмеження, накладені урядами та технологічними компаніями.
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України надала інструкцію щодо того, як діяти у разі відкриття посилання з вірусом.
- 5 жовтня російські хакери взяли на себе відповідальність за злам урядових вебсайтів штатів Колорадо, Кентуккі та Міссісіпі, а також в інших штатах, що є черговим прикладом явно політично вмотивованої атаки після вторгнення РФ в Україну.