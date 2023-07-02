Російські хакери розсилають фейкові повідомлення про відпустки для військових ЗСУ

Росіяни проводять фішингову атаку, надчилаючи на електронні адреси листи, які нібито стосуються збільшення відпусток для військовослужбовців ЗСУ.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій ЗСУ

“Ворог проводить фішингову атаку на встановлені адреси електронної пошти. Отримавши такий лист не відкривайте та не клікайте на файли, додані до листа, та на посилання в самому листі”, – йдеться у повідомленні.

У СтратКомі показали скриншот такого листа, у якому вказана тема – “збільшення відпусток для військовослужбовців” авторства нібито майора Семена Петрова.

Електронний лист містить інформацію, що роз’яснення закону №9342 про доплати та збільшення відпусток для військових, підписаного президентом Володимиром Зеленським, нібито можна знайти на сайті Міноборони України за прикріпленим посиланням.

“Помічайте такий лист, як фішинг. Якщо лист прийшов на службові адреси електронної пошти, повідомте про це відповідний підрозділ кібербезпеки та, за можливості, надайте цю інформацію Команді реагування на кіберінциденти https://cert.gov.ua/contact-us”, – наголосили у СтратКомі.

Варто нагадати, що в Держспецзв’язку помічають тенденцію зміщення акцентів російських кібератак. Хакери від операцій впливу та знищення критичної ІТ-інфраструктури перейшли до розвідки та викрадення даних українців, зокрема високопосадовців.

Додамо, 21 червня розвідувальне агентство Communications Security Establishment (CSE) заявило, що російські хакери можуть спробувати підірвати потужний нафтовий і газовий сектор Канади, особливо через велику підтримку України з боку Оттави.

Зауважимо, лише нещодавно проросійські хакери здійснили кібератаку на сайт найбільшого в Європі порту – Роттердама.

Раніше, 22 травня Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) у Німеччині повідомило про “підвищений ризик” актів диверсії в країні з боку Росії, мовиться насамперед про небезпеку для критичної інфраструктури.