Російські хакери розсилають фейкові повідомлення про відпустки для військових ЗСУ

Джерело: Центр стратегічних комунікацій ЗСУ
“Ворог проводить фішингову атаку на встановлені адреси електронної пошти. Отримавши такий лист не відкривайте та не клікайте на файли, додані до листа, та на посилання в самому листі”, – йдеться у повідомленні.
У СтратКомі показали скриншот такого листа, у якому вказана тема – “збільшення відпусток для військовослужбовців” авторства нібито майора Семена Петрова.
Електронний лист містить інформацію, що роз’яснення закону №9342 про доплати та збільшення відпусток для військових, підписаного президентом Володимиром Зеленським, нібито можна знайти на сайті Міноборони України за прикріпленим посиланням.
“Помічайте такий лист, як фішинг. Якщо лист прийшов на службові адреси електронної пошти, повідомте про це відповідний підрозділ кібербезпеки та, за можливості, надайте цю інформацію Команді реагування на кіберінциденти https://cert.gov.ua/contact-us”, – наголосили у СтратКомі.
Варто нагадати, що в Держспецзв’язку помічають тенденцію зміщення акцентів російських кібератак. Хакери від операцій впливу та знищення критичної ІТ-інфраструктури перейшли до розвідки та викрадення даних українців, зокрема високопосадовців.
Додамо, 21 червня розвідувальне агентство Communications Security Establishment (CSE) заявило, що російські хакери можуть спробувати підірвати потужний нафтовий і газовий сектор Канади, особливо через велику підтримку України з боку Оттави.
Зауважимо, лише нещодавно проросійські хакери здійснили кібератаку на сайт найбільшого в Європі порту – Роттердама.
Раніше, 22 травня Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) у Німеччині повідомило про “підвищений ризик” актів диверсії в країні з боку Росії, мовиться насамперед про небезпеку для критичної інфраструктури.
- Тисячі комп’ютерних серверів по всьому світу стали мішенню хакерської атаки програм-вимагачів, заявили у Національному агентстві з кібербезпеки Італії (ACN), попередивши організації вжити відповідних заходів для захисту своїх систем.
- Корпорація комп’ютерних технологій Microsoft планує розширити підтримку України до кінця 2023 року, зокрема Microsoft надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів.
- Протягом листопада 2022 року українська ІТ-армія паралізувала понад 900 російських онлайн-ресурсів, серед яких – Центральний банк РФ та воєнторги.
- Федеральні відомства США постраждали від масштабної хакерської кампанії, що скористалась вразливістю у широко використовуваному програмному забезпеченні. Водночас не очікується, що це матиме значний вплив, завило Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA).