Джерело: Reuters
CSE повідомляє, що Росія неодноразово здійснювала руйнівні кібератаки проти своїх супротивників на тлі загострення геополітичної кризи.
Канада є четвертим у світі виробником нафти. За даними розвідки, у нафтогазовому секторі працює близько 600 000 осіб, і на нього припадає 5% валового внутрішнього продукту.
У CSE заявили, що найбільш імовірною мішенню для кібератак проросійських хакерів можуть бути оперативні технологічні мережі, які відстежують і контролюють великі промислові активи.
Складно переоцінити важливість нафтогазового сектору для національної безпеки, оскільки багато критичної інфраструктури залежить від нафтогазових продуктів”, – мовиться в повідомленні.
Представники розвідки пояснили, що ціль російських зусиль — порушити роботу критично важливих служб для психологічного впливу, аби спробувати ослабити підтримку Канади.
Зауважимо, лише нещодавно проросійські хакери здійснили кібератаку на сайт найбільшого в Європі порту – Роттердама.
Раніше, 22 травня Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) у Німеччині повідомило про “підвищений ризик” актів диверсії в країні з боку Росії, мовиться насамперед про небезпеку для критичної інфраструктури.
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