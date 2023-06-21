21 червня розвідувальне агентство Communications Security Establishment (CSE) заявило, що російські хакери можуть спробувати підірвати потужний нафтовий і газовий сектор Канади, особливо через велику підтримку України з боку Оттави.

Джерело: Reuters

CSE повідомляє, що Росія неодноразово здійснювала руйнівні кібератаки проти своїх супротивників на тлі загострення геополітичної кризи.

Канада є четвертим у світі виробником нафти. За даними розвідки, у нафтогазовому секторі працює близько 600 000 осіб, і на нього припадає 5% валового внутрішнього продукту.

У CSE заявили, що найбільш імовірною мішенню для кібератак проросійських хакерів можуть бути оперативні технологічні мережі, які відстежують і контролюють великі промислові активи.

Складно переоцінити важливість нафтогазового сектору для національної безпеки, оскільки багато критичної інфраструктури залежить від нафтогазових продуктів”, – мовиться в повідомленні.

Представники розвідки пояснили, що ціль російських зусиль — порушити роботу критично важливих служб для психологічного впливу, аби спробувати ослабити підтримку Канади.

Зауважимо, лише нещодавно проросійські хакери здійснили кібератаку на сайт найбільшого в Європі порту – Роттердама.

Раніше, 22 травня Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) у Німеччині повідомило про “підвищений ризик” актів диверсії в країні з боку Росії, мовиться насамперед про небезпеку для критичної інфраструктури.