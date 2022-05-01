Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.
“Наше спільне завдання – не допустити посилення російських кібертерористів. Щоб досягти цього, потрібна співпраця між державами та державними органами, підвищення обізнаності бізнесу та громадян про загрози, обмеження ресурсів і технологій, доступних терористичній державі. Тільки завдяки санкціям можна забезпечити безпеку – наскільки це можливо в кіберпросторі – для всіх розвинених демократій”, – зазначив заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.
Проте, застерігають у пресслужбі, російські хакери все ще – серйозна загроза для всього світу.
У відомстві закликали, що не варто їх недооцінювати, “але й не варто переоцінювати”. Вони мають високу кваліфікацію та мотивацію для атак не тільки на Україну, а й на інші демократичні країни. Проте, на щастя, вони зіштовхнулись із певними обмеженнями ресурсів – матеріальними та технологічними.
- Нагадаємо, у Молдові сталася хакерська атака на сайти державних установ. Їх здійснили російські хакери.
- За даними Microsoft, пов’язані з російською владою хакери почали здійснювати кібератаки щодо України за рік до вторгнення російських військових, щоб закласти основу надалі для військових операцій.
- Також хакерська група, пов’язана з російськими військовими, 12 квітня намагалася проникнути на українські електропідстанції та розгорнути шкідливий код, здатний відімкнути електропостачання.
- Варто зазначити, що хакери, котрі атакують Україну, використовують дані державної розвідки, ймовірно, російської. Атакуючи українські державні інформаційні ресурси та критичну інформаційну інфраструктуру, вони також уважно стежать за українськими новинами.