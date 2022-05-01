Наразі Україна ще відчуває сильний тиск у кіберпросторі з боку російських хакерів. Водночас ймовірно, їхній потенціал досягнув свого максимуму. Росіяни продемонстрували всі доступні інструменти та технології. Завдяки санкціям російські хакери не зможуть розвиватись так, як вони розвивались раніше.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

“Наше спільне завдання – не допустити посилення російських кібертерористів. Щоб досягти цього, потрібна співпраця між державами та державними органами, підвищення обізнаності бізнесу та громадян про загрози, обмеження ресурсів і технологій, доступних терористичній державі. Тільки завдяки санкціям можна забезпечити безпеку – наскільки це можливо в кіберпросторі – для всіх розвинених демократій”, – зазначив заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

Проте, застерігають у пресслужбі, російські хакери все ще – серйозна загроза для всього світу.

У відомстві закликали, що не варто їх недооцінювати, “але й не варто переоцінювати”. Вони мають високу кваліфікацію та мотивацію для атак не тільки на Україну, а й на інші демократичні країни. Проте, на щастя, вони зіштовхнулись із певними обмеженнями ресурсів – матеріальними та технологічними.