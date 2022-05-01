Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

“Наше спільне завдання – не допустити посилення російських кібертерористів. Щоб досягти цього, потрібна співпраця між державами та державними органами, підвищення обізнаності бізнесу та громадян про загрози, обмеження ресурсів і технологій, доступних терористичній державі. Тільки завдяки санкціям можна забезпечити безпеку – наскільки це можливо в кіберпросторі – для всіх розвинених демократій”, – зазначив заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

Проте, застерігають у пресслужбі, російські хакери все ще – серйозна загроза для всього світу.

У відомстві закликали, що не варто їх недооцінювати, “але й не варто переоцінювати”. Вони мають високу кваліфікацію та мотивацію для атак не тільки на Україну, а й на інші демократичні країни. Проте, на щастя, вони зіштовхнулись із певними обмеженнями ресурсів – матеріальними та технологічними.