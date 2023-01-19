19 січня президент Microsoft Бред Сміт заявив, що кібератаки Росії проти українських цілей послабилися за останній місяць, проте попередив, що це може змінитися з початком весни.

Про це інформує CNN.

Минулі 30 днів були “тихішими” щодо російських кібератак, зазначив він CNN на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, додавши, що Microsoft також спостерігала подібний відхід від прокремлівської цифрової пропаганди, пов’язаної з війною.

Прямо зараз російський уряд, як ми бачимо, змушений зосередити так багато своїх ресурсів на російському населенні, щоб спробувати зберегти підтримку”, – сказав Сміт.

Проте, він попередив, що ситуація може швидко змінитися.

Зазвичай з настанням весни військові скоюють правопорушення, — сказав Сміт. Ми повинні бути готові до наступальної кібервійни, наступальної діяльності з кібервпливу, і це частина того, до чого ми готуємося”.

За словами Сміта, станом на 19 січня Microsoft витратила 436 мільйонів доларів на фінансову та технологічну допомогу Україні.

Зауважимо, що корпорація комп’ютерних технологій Microsoft планує розширити підтримку України до кінця 2023 року, зокрема Microsoft надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів.

Влітку Мінцифра вручила Microsoft “Відзнаку Миру”, яку започаткував президент Володимир Зеленський. Це особлива нагорода від України для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку.

Нещодавно керівник українського відділу кібербезпеки закликав створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про загрози та готуватися до майбутніх атак, оскільки Росія націлена на інфраструктуру України.