Згаданий перелік оприлюднив Центр протидії дезінформації.
Наведені в інфографіці канали є інформаційними ресурсами, підконтрольними РФ. Повідомлення, які вони публікують, вийшли за межі статусу пропагандистів.
“Їхня підривна діяльність спрямована на цивільне населення України та має єдину мету – посіяти страх та паніку серед українців. Це є нічим іншим, ніж тероризм – інформаційний тероризм. Усі, хто поширює дезінформацію та фейки, лише сприяє відверто терористичній діяльності РФ”, — наголосили у повідомленні.
- Нагадаємо, під час нападу Росії на Україну важливо дотримуватися коротких інструкцій, які можуть врятувати життя. До таких відносяться поради щодо правил поведінки під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню, артобстрілів та під час застосування стрілецької зброї.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російське вторгнення в Україну має дві основні цілі.
- Наразі російські окупаційні війська намагаються захопити Чорнобильську атомну електростанцію. Наші нацгвардійці чинять завзятий опір військам РФ.