На тлі вторгнення РФ в Україну мережу збурюють багато різних повідомлень, водночас низка Telegram-каналів активно поширюють дезінформацію. Аби не стати жертвою обману та не брати участі в кампаніях із дестабілізації ситуації в Україні, краще із ним ознайомитися.

Згаданий перелік оприлюднив Центр протидії дезінформації.

Наведені в інфографіці канали є інформаційними ресурсами, підконтрольними РФ. Повідомлення, які вони публікують, вийшли за межі статусу пропагандистів.