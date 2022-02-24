Згаданий перелік оприлюднив Центр протидії дезінформації. 

Наведені в інфографіці канали є інформаційними ресурсами, підконтрольними РФ. Повідомлення, які вони публікують, вийшли за межі статусу пропагандистів.

“Їхня підривна діяльність спрямована на цивільне населення України та має єдину мету – посіяти страх та паніку серед українців. Це є нічим іншим, ніж тероризм – інформаційний тероризм. Усі, хто поширює дезінформацію та фейки, лише сприяє відверто терористичній діяльності РФ”, — наголосили у повідомленні.

Фото: Центр протидії дезінформації