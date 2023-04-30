Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
Нещодавно почало з’являтися все більше повідомлень від російських армійців зі скаргами на те, що їх примусово помістили до так званих імпровізованих в’язниць за пияцтво і спроби розірвати свої контракти про військову службу.
Зазначено, що на початку війни багато російських воєначальників відносно спокійно реагували на відмову солдатів у службі та відпускали їх додому.
Проте осінню 2022 року командири РФ “серйозно взялися за дисципліну у своїх підрозділах”. Зокрема, нововведення співпали із виходом на службу Валерія Герасимова в ролі начальника Генштабу ЗС РФ в січні 2023 року.
- У тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тон. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони гарантувати безпеку власних стратегічних об’єктів.
- Власник приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин погрожує вивести своїх найманців з міста Бамут на Донеччині через нестачу боєприпасів та страх перед контратаками воїнів ЗСУ.
- В Україні триває 431-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 190 тисяч окупантів із РФ, з яких – 470 за останню добу.