Протягом останніх місяців російські командири, ймовірно, ввели нові методи покарання своїх солдатів за порушення дисципліни. Зокрема, командири РФ відправляють їх до зінданів – підземних в'язниць, які складаються з дірок у землі, зверху закритих металевою решіткою.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Нещодавно почало з’являтися все більше повідомлень від російських армійців зі скаргами на те, що їх примусово помістили до так званих імпровізованих в’язниць за пияцтво і спроби розірвати свої контракти про військову службу.

Зазначено, що на початку війни багато російських воєначальників відносно спокійно реагували на відмову солдатів у службі та відпускали їх додому.

Проте осінню 2022 року командири РФ “серйозно взялися за дисципліну у своїх підрозділах”. Зокрема, нововведення співпали із виходом на службу Валерія Герасимова в ролі начальника Генштабу ЗС РФ в січні 2023 року.