Росіяни бояться ризикувати своїм обладнанням для поранених, часто прирікаючи останніх до смерті. З цією ж метою командири іноді не дозволяють перевозити постачання підрозділам, які далеко просунулися.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що російські командири намагаються зберегти військову техніку, забороняючи водіям евакуювати поранених військовослужбовців або забезпечувати постачання підрозділам, які просунулися занадто далеко. Відмова ризикувати обладнанням для евакуації поранених на полі бою — за винятком надзвичайних обставин — є чудовим порушенням основних принципів військового професіоналізму. Така поведінка може мати серйозний вплив на моральний дух і готовність солдатів битися і ризикувати отримати поранення поза межами власної оборони.

ISW не може самостійно підтвердити звіт ГУР, але коментарі російських мілітаристських блогерів непрямо підтверджують цей факт. Російський мілблогер Олександр Жичковський розкритикував ігнорування російського військового командування стосовно резервістів на запорізькому фронті в Запорізькій області. Жичковський зазначив, що російські командири несуть відповідальність за великі втрати та випадки божевілля серед військовослужбовців. Інший мілблогер Олександр Ходарковський заявив, що російські командири не надсилають підкріплення вчасно, не даючи російським силам відпочити між штурмами.

Зменшення професіоналізму серед російських офіцерів може надати українським силам додаткові можливості. Російський моральний дух, і без того низький, може ще більше впасти, якщо така поведінка стане все широко поширенішою і триватиме й надалі. Якщо російські війська, які застрягли на другорядних осях, втратять волю до бою, оскільки битва за Сєвєвердонецьк споживає більшу частину наявної російської наступальної бойової потужності, Україна може мати шанс почати значний контрнаступ з хорошими перспективами успіху. Ця перспектива невизначена, і Україна може не мати можливості скористатися цим шансом, навіть якщо він з’явиться, але нинішня модель російських операцій породжує серйозні вразливі місця, які Київ, ймовірно, спробує використати.