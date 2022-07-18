Про це повідомила Служба безпека України.
Частина окупаційних командирів не врахувала, що за останні понад 50 років забудова на території України змінилася. На документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше з 1969 року.
На старих мапах повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який опинився під систематичними обстрілами окупантів. Його почали забудовували з початку 1970-х років.
Також на документах відсутні Трав’янске і Муромське водосховища, які звели у 70-х. Оскільки тоді не було державного кордону між Україною та Росією — росіяни його намалювати кульковою ручкою.
“Хоча вони мають сучасні реєстраційні номери і навіть гриф секретності, при детальному вивченні можна помітити, що вони виготовлені у 1969 році”, — йдеться у повідомленні.
Навігаційним забезпеченням знищенного у Харківській області мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу РФ. Її очолював російський полковник Олексій Краснов та Центр геопростірної інформації і навігації РФ.
Напередодні широкомасштабного наступу в Україну ці підрозділи святкували 210-ту річницю топографічної служби Росії. Тоді вони заявляли, що мають “найсучасніші мапи”, які нібито виготовили за допомогою “найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів”.
Бригада, яка користувалася цими мапами, була знищена ЗСУ. 138-у гвардійську мотострілецьку бригаду РФ ліквідували наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.
- Нагадаємо, в Україні оприлюднили перелік проросійських телеграм-каналів, які поширюють пропаганду, та якими насправді керує Росія.
- 16 липня співробітники СБУ та ДБР затримали колишнього начальника управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. У межах розслідування встановили, що він співпрацював з російськими спецслужбами.
- У тимчасово окупованій частині Луганської області триває мобілізація. Окупанти організували другу хвилю, яку очолюють співробітники російського ФСБ.