Служба безпеки України вилучила документи росіян на місці тимчасово окупованих районів Харківської області. Вони свідчать, що командири РФ для вторгнення керувалися топографічними мапами України 1969 року.

Про це повідомила Служба безпека України.

Частина окупаційних командирів не врахувала, що за останні понад 50 років забудова на території України змінилася. На документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше з 1969 року.

На старих мапах повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який опинився під систематичними обстрілами окупантів. Його почали забудовували з початку 1970-х років.

Також на документах відсутні Трав’янске і Муромське водосховища, які звели у 70-х. Оскільки тоді не було державного кордону між Україною та Росією — росіяни його намалювати кульковою ручкою.

“Хоча вони мають сучасні реєстраційні номери і навіть гриф секретності, при детальному вивченні можна помітити, що вони виготовлені у 1969 році”, — йдеться у повідомленні.

Навігаційним забезпеченням знищенного у Харківській області мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу РФ. Її очолював російський полковник Олексій Краснов та Центр геопростірної інформації і навігації РФ.

Напередодні широкомасштабного наступу в Україну ці підрозділи святкували 210-ту річницю топографічної служби Росії. Тоді вони заявляли, що мають “найсучасніші мапи”, які нібито виготовили за допомогою “найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів”.

Бригада, яка користувалася цими мапами, була знищена ЗСУ. 138-у гвардійську мотострілецьку бригаду РФ ліквідували наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.