Британські розвідники зауважили, що РФ нещодавно вперше за довгий час обстріляла Україну ракетами типу "Калібр". Фахівці зазначили, що застосування цих ракет стало "дилемою" для російських командирів, оскільки вони не очікували, що війна проти України триватиме так довго.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Під час ракетного обстрілу України у ніч на 9 травня окупанти випустили 8 ракет типу “Калібр” з кораблів Чорноморського флоту. З 9 березня 2023 року це було друге застосування цих ракет для обстрілу України

Водночас до березня 2023 року Росія неодноразово обстрілювала Україну “Калібрами”. Зараз же, додали розвідники, ймовірно РФ довелось припинити такі обстріли, аби відновити запас ракет.

Фахівці зауважили, що у короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає застосування “Калібрів” для ударів углиб України, аби зірвати контрнаступ ЗСУ.

Водночас у більш стратегічному плані Росія також вважає, що такі ракети відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.

“Як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю – одна з численних дилем, з якою стикаються російські командири, оскільки війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували”, – резюмували у розвідці Великої Британії.