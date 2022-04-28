Про це інформує американський телеканал CNN.
“Ніхто не повинен давати порожні коментарі щодо використання ядерної зброї або можливості її застосування”, – зазначив він.
Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ядерне стримування є “принциповою позицією РФ”, водночас додав, що “небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати”.
Байден же своєю чергою зауважив, що заяви РФ про проксі-війну США та НАТО є спробами “виправдати провал” в Україні.
“Я думаю, що це скоріше показ їхньої невдачі, і тому замість того, щоб говорити, що українці мають можливості протистояти російським силам, вони повинні… розповісти своїм людям про Сполучені Штати та НАТО”, – наголосив американський президент.
Відповідаючи пізніше на питання про можливу агресію РФ проти НАТО та його союзників, Байден заявив, що США “готові до всього, щоб вони не робили”.
- Нагадаємо, РФ звинуватила НАТО в участі в російсько-українській війні, заявивши, що це створює серйозний ризик ядерної війни. Щодо ймовірності ядерної війни висловились також у МЗС Китаю.
- Водночас президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запропонує Конгресу ухвалити зміни до законодавства задля конфіскації майна російських олігархів на користь України.
- За словами високопосадовця з Міністерства оборони США, українські війська наразі мають більше танків, ніж військові РФ, що є важливим показником.
- “Україна здатна перемогти у війні проти Росії за умови правильної підтримки”– Ллойд. У Пентагоні вважають, що для її здобуття країна потребуватиме “правильного оснащення”.