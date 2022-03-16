Про це повідомляє Урядовий портал.
Санкції торкнуться продукції, запчастин, приладів, ліцензії на технічне авіаобслуговування, а також ліцензії тренувальних центрів для організацій і тренувальних пристроїв для імітації польотів. Без ліцензій авіаперевізники не зможуть здійснювати рейси в авіапросторі ЄС. Серед російських компаній обмежувальні заходи торкнулися “Аерофлоту”, S7, “Волгу-Дніпро”, “Уральські авіалінії”, “Азур” тощо.
EASA зупинило дію ліцензії для підприємств РФ, які надають технічне обслуговування. Зокрема це стосується “А-Технікс”, “S7 Інжиніринг”, “Волга-Дніпро технікс”, а також зупинені сертифікати виготовлених у Росії повітряних суден Ту-204 і Superjet 100.
“Наразі регулятор зупинив приймання і розгляд нових заявок на сертифікацію, що надійшли від організацій країни-агресора”, — зазначили у повідомленні.
Таке рішення вплине не тільки на РФ, а й на весь світ. Регулятор Європи розірвав усі зв’язки з російським авіаринком, оскільки ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання безпекових гарантій. 26 лютого ЄС заборонив надавати технічну допомогу чи інші послуги, пов’язані з товарами та технологіями, придатними для використання в авіації чи космічній промисловості для РФ.
Такому рішенню посприяло Міністерство інфраструктури України. Відомство зверталося до ключових міжнародних організацій, зокрема до Європейської комісії, з вимогою повної інфраструктурної блокади РФ.
- Нагадаємо, у РФ Путін підписав закон, який дозволяє російським авіакомпаніям експлуатувати орендовані літаки без іноземного сертифіката. Експерти прогнозують Росії як наслідок повну авіаційну ізоляцію.
- Водночас білоруські та російські вантажівки перевозять продукти та техніку для агресора. Через це українці протестують на прикордонному переході в Кукуриках (район Біла Підляска, Польща). Вони хочуть поширити санкції і на автомобільний транзит.
- Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти президента РБ Олександра Лукашенка, союзника РФ під час вторгнення в Україну.
- Великі компанії з усього світу йдуть з російського ринку в знак протесту проти вторгнення в Україну. Цей крок є поверненням РФ назад у часи Радянського Союзу, коли залізна завіса ізолювала його мешканців від західного світу та його благ.