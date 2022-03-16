Проти Росії запровадили додаткові санкції, які торкнуться літаків. Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) зупинило дії всіх сертифікатів, якщо власник знаходиться або проживає в Росії, або іншим чином підпадає під санкції.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Санкції торкнуться продукції, запчастин, приладів, ліцензії на технічне авіаобслуговування, а також ліцензії тренувальних центрів для організацій і тренувальних пристроїв для імітації польотів. Без ліцензій авіаперевізники не зможуть здійснювати рейси в авіапросторі ЄС. Серед російських компаній обмежувальні заходи торкнулися “Аерофлоту”, S7, “Волгу-Дніпро”, “Уральські авіалінії”, “Азур” тощо.

EASA зупинило дію ліцензії для підприємств РФ, які надають технічне обслуговування. Зокрема це стосується “А-Технікс”, “S7 Інжиніринг”, “Волга-Дніпро технікс”, а також зупинені сертифікати виготовлених у Росії повітряних суден Ту-204 і Superjet 100.

“Наразі регулятор зупинив приймання і розгляд нових заявок на сертифікацію, що надійшли від організацій країни-агресора”, — зазначили у повідомленні.

Таке рішення вплине не тільки на РФ, а й на весь світ. Регулятор Європи розірвав усі зв’язки з російським авіаринком, оскільки ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання безпекових гарантій. 26 лютого ЄС заборонив надавати технічну допомогу чи інші послуги, пов’язані з товарами та технологіями, придатними для використання в авіації чи космічній промисловості для РФ.

Такому рішенню посприяло Міністерство інфраструктури України. Відомство зверталося до ключових міжнародних організацій, зокрема до Європейської комісії, з вимогою повної інфраструктурної блокади РФ.