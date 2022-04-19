Про це ОК “Південь” повідомило на сторінці у Facebook.
За даними командування, у Чорноморській операційній зоні російське корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів майже на 200 км відійшло від берегів України.
Водночас у “ОК “Південь” наголосили: блокування судноплавства та загроза ракетних ударів по українських містах зберігаються.
- Нагадаємо, у Міноборони РФ зробили заяву, що російський крейсер “Москва” остаточно затонув. 13 квітня на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ виникла пожежа.
- Також у розвідці Великої Британії зреагували на затоплення російського крейсера “Москва”, який відігравав ключову роль у чорноморському флоті РФ.
- Відомо, що у маріупольському морському порту російські окупанти утримують у полоні членів екіпажів трьох іноземних вантажних суден. Серед них кораблі Azburg під прапором Домініки, Smarta і Blue Star-1 під прапором Ліберії.