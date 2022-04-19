Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські кораблі відійшли від берегів України у Чорному морі майже на 200 кілометрів.

Про це ОК “Південь” повідомило на сторінці у Facebook.

За даними командування, у Чорноморській операційній зоні російське корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів майже на 200 км відійшло від берегів України.

Водночас у “ОК “Південь” наголосили: блокування судноплавства та загроза ракетних ударів по українських містах зберігаються.