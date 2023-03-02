За інформацією ЗМІ, критики російської влади вимагають у Великої Британії та Євросоюзу зняти санкції з декількох олігархів з РФ, які не підтримують війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Російські критики очільника Кремля Володимира Путіна провели минулий рік, тиснучи на США та їхніх союзників, щоб вони запровадили санкції проти тисяч кремлівських посадовців та олігархів. Однак тепер вони хочуть, щоб ті, хто виступає проти війни з Україною, вийшли з чорних списків.

До прикладу, російський бізнесмен Михайло Ходорковський цього тижня надіслав лист до МЗС Великої Британії з закликом зняти санкції з російського олігарха Олега Тінькова.

“Я вважаю, що рішення накласти на нього санкції було неправильним. Зняття санкцій має бути дуже чітко пов’язане з відходом суспільства від цього режиму та його агресивної війни”, — сказав Ходорковський в інтерв’ю, посилаючись на неодноразову критику Тіньковим уряду Путіна.

Оскільки війна триває, багато олігархів оскаржують правову основу для включення їх до західних санкційних списків. Однак жодному ще не вдалось позбутись санкцій.

Сам Тіньков цього тижня офіційно подав заяву до міністерства закордонних справ Великої Британії на виключення зі списку санкцій.

“Я підтримую рішення уряду Великої Британії застосувати санкції до людей, які підтримують Путіна або сприяють війні. Прикро, що вони помилково подумали, що я один із тих людей. Зняття санкцій з мене було б справедливим і дало б сигнал, що західні санкції спрямовані не проти всіх росіян, а лише проти тих, хто підтримує Путіна та його вторгнення”, – сказав Тіньков у заяві.

Відповідаючи на запитання щодо запиту, МЗС Великої Британії відповіло, що не коментує окремі санкції.

“Кожна фізична чи юридична особа, яка потрапила під санкції, має право оскаржити своє призначення, і для цього існує чіткий законний шлях”, — йдеться в заяві.

Та Ходорковський не єдиний російський опозиційний активіст, який закликає прив’язати санкції до публічної критики війни.

Леонід Волков, голова Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, лобіював європейських, британських і американських чиновників, щоб розширити санкції та внести до списку всіх чиновників та помічників Кремля.

Водночас Волков вважає, що для дестабілізації Путіна Захід повинен визначити чіткі критерії, відповідно до яких окремих осіб можна виключити зі санкційного списку, якщо вони засуджують війну і готові виплатити збитки Україні.

“Кінцева мета – зупинити війну, а не покарати людей. Лише за наявності стратегії виходу санкції будуть ефективними. Інакше людям нікуди втікати, як повернутися до Москви, де вони стають ще більш залежними від Путіна. Їм потрібно дати чіткий варіант – зробіть це і те, і санкції будуть зняті”, – сказав Волков в інтерв’ю.

Він додав, що також звертався до британського МЗС з закликом зняти санкції з Тінькова. На його думку, це стало б стимулом для інших російських олігархів припинити підтримувати Путіна.

У жовтні 2022 року Волков написав до ЄС з проханням зняти санкції з олігархів, які засуджують війну і “не мають відношення до злочинів, скоєних режимом Путіна”.

“Санкції іноді «націлені на бізнесменів, які діють добросовісно, часто просто тому, що вони мають російські паспорти, тоді як справжні злочинці, які збагатилися через тісні зв’язки з режимом Путіна, знову втекли без покарання”, – сказав Волков.

Водночас у Європейській комісії відповіли, що санкції будуть послаблені тоді, коли Росія виведе свої війська з України та припинить війну.

Опозиційні активісти також закликали до пом’якшення санкцій для інших російських олігархів, які також критикували війну, хоча й менш стримано.Мовиться, зокрема, про Михайла Фрідмана.

Лауреат Нобелівської премії миру Дмитро Муратов, головний редактор “Новой газеты”, незалежної газети, закритої Кремлем, закликав ЄС переглянути санкції проти Фрідмана через його інвестиції в Україну та його дружбу з покійним російським опозиціонером Борисом Нємцова, якого застрелили під Кремлем у 2015 році.

Леонід Волков також навів мільярдера Михайла Фрідмана та його партнерів по Alfa Group, яка контролює найбільшого роздрібного продавця країни та приватний банк – Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмічова – як приклади олігархів, які заслуговують на послаблення санкцій.

Фрідман публічно засудив війну як “трагедію”, заявивши, що “війна ніколи не може бути відповіддю”, у заяві від 28 лютого 2022 року. Водночас він відмовився від прямої критики Путіна.

“Ми не вважаємо, що вони були якось пов’язані з режимом Путіна або що вони повинні нести відповідальність за його злочини”, — написав Волков про акціонерів “Альфи”.

Водночас Ходорковський сказав, що олігархи, які прагнуть послаблення санкцій, повинні засудити не тільки війну, але й Путіна та оголосити про підтримку територіальної цілісності України. За його словами, Фрідман виконав лише першу з цих умов.

“Я вважаю, що Фрідман і Авен бояться впасти в щілину між двома стільцями, на яких вони сиділи багато років. Росія перекриє їм шлях, а Захід його не відкриє”, — сказав він.