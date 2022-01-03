Російські літаки завдали авіаудару по північно-західним околицям міста Ідліб, що перебуває під контролем повстанців, з якими воює уряд Асада. Військові скинули бомби на кілька міст та головну водонапірну станцію, яка обслуговує місто з мільйонним населенням.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Літаки, котрі базуються на російських військових базах у Сирії, скинули бомби на декілька об’єктів на околицях міста. Зокрема вони атакували табір, де мешкають тисячі родин біженців поблизу села Джиср аль Шукхур.

Також вони скинули бомби на водоочисну станцію, яка постачає воду до Ідлібу, де мешкають понад мільйон осіб.

Окрім цього, внаслідок ударів постраждали також тваринницькі та птахівницькі ферми.

“Росіяни фокусуються на інфраструктурі та економічних ресурсах”, – заявив чиновник з цивільної оборони міста Абу Хазем Ідлібі.