Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Літаки, котрі базуються на російських військових базах у Сирії, скинули бомби на декілька об’єктів на околицях міста. Зокрема вони атакували табір, де мешкають тисячі родин біженців поблизу села Джиср аль Шукхур.
Також вони скинули бомби на водоочисну станцію, яка постачає воду до Ідлібу, де мешкають понад мільйон осіб.
Окрім цього, внаслідок ударів постраждали також тваринницькі та птахівницькі ферми.
“Росіяни фокусуються на інфраструктурі та економічних ресурсах”, – заявив чиновник з цивільної оборони міста Абу Хазем Ідлібі.
- Нагадаємо, близько двох років тому РФ, яка підтримує сирійського президента Башара аль Асада, та Туреччина, котра підтримує опозиційні групи, уклали угоду, що завершила активну фазу бойових дій у Сирії.
- У травні 2021 року на президентських виборах у Сирії з результатом у 95,1% підтримки перемогу здобув чинний глава держави Башар Асад.
- У червні внаслідок обстрілу міста Афрін на півночі Сирії загинули щонайменше 18 осіб, багато хто з них внаслідок артобстрілу у лікарні. Артилерійський вогонь вівся з північної провінції Алеппо, “де розгорнуті вірні Ірану і [сирійському] режиму війська, недалеко від зон, що знаходяться під керівництвом курдських сил”.
- Пізніше, у жовтні 2021 року, спеціальний посланник ООН щодо Сирії Гейр Отто Педерсен заявив, що співголови сирійського конституційного комітету від уряду та опозиції погодилися розробити нову Конституцію. Відзначається, що тривала війна в Сирії виникла в результаті повстання проти правління президента Башара Асада. Після підтримки союзною Росією Асад повернув собі більшу частину Сирії, але багато районів залишаються поза його контролем: турецькі сили розгорнуті на більшій частині півночі й північного заходу, а сили США розміщені на контрольованих курдами сході й північному сході. У січні 2021 року Педерсен заявив, що представники Асада відкинули пропозиції сирійської опозиції щодо реформування Конституції.