Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
З території Росії ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області.
Сьогодні у другій половині дня ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив 6 пусків ракетами по прикордонній території України.
Ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Шосткинського району Сумської області.
За сьогодні це вже третій удар із застосуванням авіації. За 3 години до цього російський безпілотник здійснив скидання двох вибухових пристроїв у Великописарівському районі Сумської області.
А близько четвертої години ранку ворожа авіація запустила 6 ракет, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.
“Окрім цього, сьогодні з Росії уже тричі обстріляли українське прикордоння з мінометів. В одному випадку окупанти випустили 8 мін по території Шосткинського району Сумщини. Ще у двох випадках ворог випустив 19 мін по території Новгород-Сіверського району Чернігівщини”, – зазначає Державна прикордонна служба України.
- Нагадаємо, що сьогодні вранці, 4 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Постраждало двоє осіб.
- Напередодні, 3 червня, унаслідок обстрілів Луганської області російськими окупаційними військами, загинуло 4 мирних мешканців. Серед них – матір з дитиною.
- Станом на початок 101-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах інфраструктури на території України.