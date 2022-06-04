Сьогодні, 4 травня, російські окупанти з літаків обстріляли ракетами прикордонні райони Сумської області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

З території Росії ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області.

Сьогодні у другій половині дня ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив 6 пусків ракетами по прикордонній території України.

Ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Шосткинського району Сумської області.

За сьогодні це вже третій удар із застосуванням авіації. За 3 години до цього російський безпілотник здійснив скидання двох вибухових пристроїв у Великописарівському районі Сумської області.

А близько четвертої години ранку ворожа авіація запустила 6 ракет, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.

“Окрім цього, сьогодні з Росії уже тричі обстріляли українське прикордоння з мінометів. В одному випадку окупанти випустили 8 мін по території Шосткинського району Сумщини. Ще у двох випадках ворог випустив 19 мін по території Новгород-Сіверського району Чернігівщини”, – зазначає Державна прикордонна служба України.