Два російські літаки 2 березня порушили повітряний простір Швеції поблизу Готланду. Вони були оснащені ядерною зброєю.

Згідно з даними шведського телеканалу TV4, порушення було навмисним актом з метою залякування Швеції.

Раніше група літаків злетіла з російської авіабази в Калінінграді. Чотири літаки — два штурмовики типу Су-24 супроводжували два винищувачі типу Су-27. Два штурмовики, за інформацією джерел TV4 Nyheter, були оснащені ядерною зброєю.

Тоді порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. У відповідь повітряні сили країни підняли два винищувачі JAS 39 ​​Gripen.

У шведських ЗМІ, було підтверджено, що російські літаки були оснащені ядерною зброєю.

“Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що вони воююча країна”, — прокоментував командувач військово-повітряних сил Карл-Йохан Едстрьом.