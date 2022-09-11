Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Серед російських військових льотчиків на тлі відступу ЗС РФ “точаться розмови про неминучість поразки”. Вони розуміють, що у такому випадку їх будуть притягувати до відповідальності за воєнні злочини.

Українські розвідники встановили, що подібні настрої є одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії. Родини членів екіпажів літаків обговорюють втечу з країни та можливість переховування від правосуддя.

Після Другої світової війни нацисти, які мали нести відповідальність перед законом, емігрували до країн Південної Америки.

ГУР МО оприлюднило особисті дані льотчиків 14 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони з дислокацією у Єкатеринбурзі. Розвідники наголосили, що всіх воєнних злочинців буде викрито та притягнуто до відповідальності через злочини проти цивільного населення України.