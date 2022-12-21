Найманці приватної військової компанії "Ліга", які є частиною ПВК "Вагнер", прибули на північний кордон України для підготовки провокації, ймовірно, вони планують обстріляти територію Білорусі та звинуватити у цьому Збройні сили України.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

За даними ЦНС, найманці ПВК “Ліга” прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації. Відтак, найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Крім того, групи посилені інженерними підрозділами.

Водночас Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району.

У Центрі національного спротиву вважають, що одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито військовими Збройних сил України.

Мовиться саме про тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства “ГардСервіс”, де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

У ЦНС зауважили, що “ГардСервіс” не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються “охоронці” на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

Варто зазначити, що у Командуванні об’єднаних сил ЗС України попередили, що з боку сусідньої Білорусі поступово зростає ризик воєнної загрози. За словами Командувача об’єднаних сил ЗС України, зараз на території Білорусі зосереджені друга мотострілецька дивізія першої танкової армії та авіаційне угрупування, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ.

Крім того, там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами “Іскандер” з балістичними ракетами, які призначені для застосування по цілях на території України.

Як зауважив Командувач об’єднаних сил, цього потенціалу, наразі, достатньо, аби створити загрозу Україні та провести тактичні дії. Він запевнив, що військові уважно стежать за озброєнням, що перекидається з боку РФ та робимо щодня відповідний аналіз.