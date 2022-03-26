Про це Лубківський розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.
За його словами, Росія декілька разів відправляла “вагнерівців” в Україну, проте українська розвідка знала про плани найманців.
Лубківський зауважив, що розвідка відстежувала “вагнерівців” і в Україні, і за її межами. Ті, хто вже опинився на території України були успішно ліквідовані.
Радник міністра оборони додав, що всі документи та докази щодо замаху на перших осіб України будуть представлені у Міжнародному суді.
- Нагадаємо, в Україну почали прибувати групи бойовиків-найманців, які пов’язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК “Ліга” (Вагнер) Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.
- Раніше Служба безпеки України опублікувала відео допиту ще одного окупанта із РФ, який виявився бойовиком російської приватної військової компанії “Вагнер”.
- Також видання The Times повідомило, що у Києві діють понад 400 представників російської приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер”. Кремль наказав їм вбити президента України Володимира Зеленського та топчиновників з уряду.