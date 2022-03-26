Радник міністра оборони України Маркіян Лубківський повідомив, що російська приватна військова компанія "Вагнер" готувала замах на перших осіб держави - Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це Лубківський розповів в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

За його словами, Росія декілька разів відправляла “вагнерівців” в Україну, проте українська розвідка знала про плани найманців.

Лубківський зауважив, що розвідка відстежувала “вагнерівців” і в Україні, і за її межами. Ті, хто вже опинився на території України були успішно ліквідовані.

Радник міністра оборони додав, що всі документи та докази щодо замаху на перших осіб України будуть представлені у Міжнародному суді.