Спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території танк Т-64.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

Це є черговим порушенням Мінських домовленостей з боку російських найманців.

Зокрема, пресслужба ООС повідомила, що спостерігачами СММ (спеціальної моніторингової місії) ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 1 одиниці військової техніки збройних формувань Російської Федерації, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей.

А саме: в зоні дій так званого “2 армійського корпусу” збройних формувань РФ, у межах житлової забудови міста Луганськ було зафіксовано танк Т-64.

Однак, в ООС стверджують, що таких порушень більше – просто не усі з них ОБСЄ можуть зафіксувати. Така, нібито, незначна кількість виявлених порушень пояснюється численними перешкодами, які чинять роботі представників СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях збройні формування Російської Федерації.

Свободу пересування спостерігачів Місії обмежували, зокрема, на блок-пості збройних формувань РФ біля Мінеральне Донецької області, а також у неконтрольованому урядові пункті пропуску на кордоні у Вознесенівці та на залізничній станції “Червона Могила” Луганської області.

Безпілотні літальні апарати дальнього радіуса дії спеціальної моніторингової місії також зазнавали глушіння сигналу засобами радіоелектронної боротьби окупантів.

Зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення з боку Росії є очевидним проявом агресивних намірів Російської Федерації, в той час, як підрозділи Збройних Сил України й надалі неухильно дотримуються як Мінських домовленостей, так і зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню.