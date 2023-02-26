У суботу, 25 лютого, Росія провела невдалий наступ поблизу селища Ягідного Бахмутського району Донецької області після того, як група найманців ПВК "Вагнер" заявила, що захопила його.

Про це сповіщає Reuters.

Повідомляється, що багатомісячна боротьба за Бахмут, де залишилося лише близько 5 000 із 70 000 жителів, стала одним із “найкривавіших боїв за річне вторгнення Росії”. Лідер російських найманців Євген Пригожин заявив у суботу, 25 лютого, що його сили захопили Ягідне. У п’ятницю він повідомив про контроль над Берхівкою, сусіднім селом на околиці Бахмута.

Проте, за словами представника українських сил оборони, атаки не завершилися, як і продовжують тривати “невдалі наступи” поблизу шести населених пунктів, включаючи Ягідне та Берхівку в Донецькій області, які Москва стверджує, що анексувала.

Також додається, що жорстокі бої вздовж лінії фронту на півдні та сході України, особливо поблизу Бахмута, тепер складаються з повільних спроб кожної сторони перемістити лінію, іноді лише на кілька метрів. Росія досягла прогресу в оточенні Бахмута, але не змогла вчасно захопити його, щоб забезпечити перемогу, яку президент Володимир Путін планував оголосити у п’ятницю, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення.