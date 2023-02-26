Про це сповіщає Reuters.
Повідомляється, що багатомісячна боротьба за Бахмут, де залишилося лише близько 5 000 із 70 000 жителів, стала одним із “найкривавіших боїв за річне вторгнення Росії”. Лідер російських найманців Євген Пригожин заявив у суботу, 25 лютого, що його сили захопили Ягідне. У п’ятницю він повідомив про контроль над Берхівкою, сусіднім селом на околиці Бахмута.
Проте, за словами представника українських сил оборони, атаки не завершилися, як і продовжують тривати “невдалі наступи” поблизу шести населених пунктів, включаючи Ягідне та Берхівку в Донецькій області, які Москва стверджує, що анексувала.
Також додається, що жорстокі бої вздовж лінії фронту на півдні та сході України, особливо поблизу Бахмута, тепер складаються з повільних спроб кожної сторони перемістити лінію, іноді лише на кілька метрів. Росія досягла прогресу в оточенні Бахмута, але не змогла вчасно захопити його, щоб забезпечити перемогу, яку президент Володимир Путін планував оголосити у п’ятницю, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення.
- Розпочалася триста шістдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт – побудови фортифікаційних споруд в тимчасово окупованому Криму.
- На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.
- Внаслідок браку професійних сил військові бригади NI були заповнені недосвідченим мобілізованим персоналом. Це, напевно, посилює схильність російських офіцерів до мікроуправління, що, своєю чергою, знижує оперативну маневреність.