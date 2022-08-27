Британські розвідники зауважили, що цього тижня російські війська активізували наступ на Донбасі. На думку британського відомства, причиною такої активізації може бути намагання росіян зірвати контрнаступ ЗСУ на інших напрямках.

Про це повідомили у міноборони Сполученого Королівства.

Протягом останніх 5-ти днів російські окупанти посилили штурм на Донецькому напрямку. Зокрема інтенсивні бої точаться на північ від Донецька поблизу Сіверська та Бахмута.

Ймовірно, військам РФ вдалось просунутись до центру села Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Однак загалом окупантам не вдалось досягти значних територіальних здобутків.

На думку британських розвідників, така активність російських окупантів на Донбасі може свідчити про їх намагання підтягнути на цей напрямок більше сил ЗСУ на тлі повідомлень, про можливий контрнаступ українських воїнів на інших напрямках.