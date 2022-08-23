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Російські окупанти будують понтонний міст біля пошкодженого Антонівського — британська розвідка

Російські окупаційні сили стали перекидати баржі для будівництва понтонного мосту через Дніпро. Вони планують звести переправу поряд із пошкодженим Антонівським мостом.

Вівторок, 23 серпня 2022, 11:46
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Про це повідомило Міноборони Великої Британії. 

Останні тижні російські військові та мешканці регіону користувалися паромною переправою через річку. Якщо окупанти побудують міст, то зможуть збільшити пропускну здатність порівняно з поромною переправою. У британській розвідці вважають, що понтонний міст буде вразливим для українських наступальних дій.

Вчора ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту, розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в етері телемарафону. Тоді по ньому рухалася колона російської техніки з боєприпасами, що призвело до найпотужнішого удару по мосту.

Від атаки здетонували боєприпаси у КАМАЗах, що посилило удар. У результаті міст розвалися й не придатний для переміщення важкої техніки окупантів. Росіяни ж не мають можливості його відремонтувати.

“Міст розлітався, бетон розлітався навколо”, – сказав Хлань.

Російські військові також мають сполучення по греблі на Каховській ГЕС. Її обсяги обмежені.

Будівництвом понтонного моста з залученням баржі Сергій Хлань назвав “яке-небудь новим інженерним рішенням”. Він наголосив, що попри знищення техніки окупанти ще мають великий запас сил і ресурсів.

Теги: Антонівський міст, Британська розвідка, Міноборони Великої Британії, понтонна переправа, понтонні мости, російсько-українська війна

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