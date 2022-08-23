Російські окупанти будують понтонний міст біля пошкодженого Антонівського — британська розвідка

Російські окупаційні сили стали перекидати баржі для будівництва понтонного мосту через Дніпро. Вони планують звести переправу поряд із пошкодженим Антонівським мостом.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії.

Останні тижні російські військові та мешканці регіону користувалися паромною переправою через річку. Якщо окупанти побудують міст, то зможуть збільшити пропускну здатність порівняно з поромною переправою. У британській розвідці вважають, що понтонний міст буде вразливим для українських наступальних дій.

Вчора ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту, розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в етері телемарафону. Тоді по ньому рухалася колона російської техніки з боєприпасами, що призвело до найпотужнішого удару по мосту.

Від атаки здетонували боєприпаси у КАМАЗах, що посилило удар. У результаті міст розвалися й не придатний для переміщення важкої техніки окупантів. Росіяни ж не мають можливості його відремонтувати.

“Міст розлітався, бетон розлітався навколо”, – сказав Хлань. Російські військові також мають сполучення по греблі на Каховській ГЕС. Її обсяги обмежені. Будівництвом понтонного моста з залученням баржі Сергій Хлань назвав “яке-небудь новим інженерним рішенням”. Він наголосив, що попри знищення техніки окупанти ще мають великий запас сил і ресурсів.