Російські окупанти будують понтонний міст біля пошкодженого Антонівського — британська розвідка

Про це повідомило Міноборони Великої Британії.
Останні тижні російські військові та мешканці регіону користувалися паромною переправою через річку. Якщо окупанти побудують міст, то зможуть збільшити пропускну здатність порівняно з поромною переправою. У британській розвідці вважають, що понтонний міст буде вразливим для українських наступальних дій.
Вчора ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту, розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в етері телемарафону. Тоді по ньому рухалася колона російської техніки з боєприпасами, що призвело до найпотужнішого удару по мосту.
Від атаки здетонували боєприпаси у КАМАЗах, що посилило удар. У результаті міст розвалися й не придатний для переміщення важкої техніки окупантів. Росіяни ж не мають можливості його відремонтувати.
“Міст розлітався, бетон розлітався навколо”, – сказав Хлань.
Російські військові також мають сполучення по греблі на Каховській ГЕС. Її обсяги обмежені.
Будівництвом понтонного моста з залученням баржі Сергій Хлань назвав “яке-небудь новим інженерним рішенням”. Він наголосив, що попри знищення техніки окупанти ще мають великий запас сил і ресурсів.
- На тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупанти викрали очільницю Верхньорогачицької Об’єднаної територіальної громади (ОТГ) Світлану Іванівну Коротун.