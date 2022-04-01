Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Зокрема вдалось зафіксувати рух змішаних колон техніки різної кількості. Також у колоні окупантів рухаються цивільні транспортні засоби – вантажівки, автобуси, легкові автомобілі, які російські солдати викрали, коли тимчасово окуповували населені пункти Київщини. Окрім цього ворог вивозить награбовані у домівках мирних українців речі.
На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують займатись протиправною діяльністю. Зокрема загарбники обмежують рух мирних мешканців та використовують будинки/квартири місцевих жителів для розміщення особового складу. Також окупанти беруть у заручники мирних жителів та активістів. Окрім цього окупанти продовжують мародерити та вчиняти насильство проти громадян України.
На окремих тимчасово зайнятих територіях окупанти намагаються змусити місцевих підприємців ввести в обіг російський рублю замість української гривні.
На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил за добу відбило сім ворожих атак. Українські захисники знищили загарбникам:
- 3 танки
- 2 бронетранспортери
- 2 одиниці автомобільної техніки
- 2 артилерійські системи
- БПЛА типу “Орлан-10”
Українські воїни продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі.
- Нагадаємо, командир “Азова” Денис Прокопенко заявив, що російські війська перегруповуються задля спроб захопити Лівобережну Україну.
- Відомо, що бойовики з невизнаної Південної Осетії, яких РФ планувала перенаправити в Україну, відмовилися брати участь у бойових діях. Вони перемістилися до Росії.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує додаткових наступальних дій Росії, які “принесуть ще більше страждань”.