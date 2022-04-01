За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, російські окупанти продовжують частково виводить свої підрозділи з північної частини Київської області у бік Білорусі.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Зокрема вдалось зафіксувати рух змішаних колон техніки різної кількості. Також у колоні окупантів рухаються цивільні транспортні засоби – вантажівки, автобуси, легкові автомобілі, які російські солдати викрали, коли тимчасово окуповували населені пункти Київщини. Окрім цього ворог вивозить награбовані у домівках мирних українців речі.

На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують займатись протиправною діяльністю. Зокрема загарбники обмежують рух мирних мешканців та використовують будинки/квартири місцевих жителів для розміщення особового складу. Також окупанти беруть у заручники мирних жителів та активістів. Окрім цього окупанти продовжують мародерити та вчиняти насильство проти громадян України.

На окремих тимчасово зайнятих територіях окупанти намагаються змусити місцевих підприємців ввести в обіг російський рублю замість української гривні.

На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил за добу відбило сім ворожих атак. Українські захисники знищили загарбникам:

3 танки

2 бронетранспортери

2 одиниці автомобільної техніки

2 артилерійські системи

БПЛА типу “Орлан-10”

Українські воїни продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі.