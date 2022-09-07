Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Разом з комплексом росіяни демонтували обладнання керування. До цього на нібито “ремонт” відправили льодовий каток, фонтан в Театральному сквері та унікальний інклюзивний дитячий майданчик.

“Прийшла черга за лазерним освітленням, яке отримало свого часу декілька міжнародних премій”, — написав радник мера.

У Маріуполі залишаються близько 100 тисяч жителів. Понад 50 тисяч людей були депортовані до РФ або на тимчасово окуповані території Донецької області.

Від початку широкомасштабного російського вторгнення загинули близько 22 тисячі маріупольців. Проте президент Маріупольського телебачення, волонтер, громадський діяч Микола Осиченко розповів, що, згідно з інсайдерською інформацією загиблих майже вчетверо більше. За його словами, за неповними даними у моргах задокументовано 87 тисяч загиблих.