Про це повідомила Маріупольська міська рада.
На відео, де окупанти обговорюють початок демонтажу, чоловік апелював тим, що напис треба виправити на “нормальну російську назву російського міста”. Окупанти незадоволені тим, що назва міста між двома мовами відрізняється літерою “і”. Зокрема стела пофарбована у кольори прапора України.
Водночас з тим, як росіяни займаються “деукраїнізацією”, — маріупольці голодують. У місті досі немає світло-, водо- та газопостачання. Днем раніше повідомлялося, що жителям Маріуполя доводиться шикуватися у величезні черги за харчовими продуктами. Проте через спеку та відсутність води — багато людей непритомніють.
“Місто вщент зруйноване та вже на межі епідемії. “Рускій мір” він такий”, – підсумовує законна влада Маріуполя.
Зазначимо, що місто перебуває в облозі з 1 березня. Вже з 20 травня Маріуполь опинився в цілковитій тимчасовій окупації.
- Нагадаємо, кількість мешканців у тимчасово окупованому Маріуполі зменшилась у п’ять разів. Наразі в місті залишається близько 120 тисяч людей.
- Тимчасова окупаційна “влада” Маріуполя поширює дезінформацію, нібито, усі громадяни України, які залишаються в місті є злочинцями й підлягають арешту під час перетину українського блокпоста. Причина — росіяни активно готують місцевих мешканців до депортації на територію РФ.
- Тимчасова російська окупаційна “влада” в Маріуполі поширює фейк, нібито, пенсії та соціальні виплати, які надійшли або зберігаються на банківських картках маріупольців будуть спрямовані на користь Збройних Сил України, якщо їх терміново не зняти з рахунку.
- Першу частину документування #Буквами злочинів російських військових у Маріуполі, зокрема вбивства мирних мешканців можете прочитати в матеріалі.
- Другу частину документування #Буквами злочинів російських військових у Маріуполі можете прочитати за посиланням.
- Росія не просто зруйнувала Маріуполь, а перетворила раніше квітуче місто на кладовище. Хтось уже так і не дізнається, де саме поховані його рідні й чи взагалі були поховані. Тому, #Букви продовжують цикл матеріалів про вбивства Росією мирних жителів Маріуполя у третій частині.