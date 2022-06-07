Росіяни планують демонтувати напис назви Маріуполя українською мовою на в'їзді в місто. Окупанти мають намір встановити замість нього російськомовний варіант.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

На відео, де окупанти обговорюють початок демонтажу, чоловік апелював тим, що напис треба виправити на “нормальну російську назву російського міста”. Окупанти незадоволені тим, що назва міста між двома мовами відрізняється літерою “і”. Зокрема стела пофарбована у кольори прапора України.

Водночас з тим, як росіяни займаються “деукраїнізацією”, — маріупольці голодують. У місті досі немає світло-, водо- та газопостачання. Днем раніше повідомлялося, що жителям Маріуполя доводиться шикуватися у величезні черги за харчовими продуктами. Проте через спеку та відсутність води — багато людей непритомніють.

“Місто вщент зруйноване та вже на межі епідемії. “Рускій мір” він такий”, – підсумовує законна влада Маріуполя.

Зазначимо, що місто перебуває в облозі з 1 березня. Вже з 20 травня Маріуполь опинився в цілковитій тимчасовій окупації.