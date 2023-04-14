Російські загарбники завозять на Запорізьку атомну електростанцію провізію та воду, готуючись блокувати співробітників станції після однієї з робочих змін.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.

“Враховуючи шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, росіяни готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС”, – пояснили в компанії.

Також зазначено, що росіяни вже завезли на станцію багато провізії та води. Ймовірно, російські окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокувавши їх на ЗАЕС.

В “Енергоатомі” нагадали, що подібне блокування росіяни вже проводили на початку повномасштабного вторгнення РФ, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді окупанти близько місяця не відпускали персонал станції по домівках, тримаючи людей в заручниках.

Зазначимо, що вчора, 13 квітня, біля машинної зали четвертого енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції вибухнула російська міна.

“Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС на військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна”, – повідомили в “Енергоатомі”.

Відтак зазначили, що звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися “заспокоїти” працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.

У компанії наголосили, що найбільший атомний об’єкт Європи – ЗАЕС продовжує потерпати від свавілля російських військових та їхніх поплічників, в той час, як український персонал відчайдушно намагається втримати ядерну та радіаційну безпеку всього континенту.