Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, ніч на 6 травня у регіоні була “вогняною”. Зокрема, російські окупанти намагались влучити у хімзавод “Азот” та “отримати одразу масу жертв”.
Однак обстрілюючи Сєвєродонецьк потрапили в одну з АЗС та залізничну колію хімзаводу. Унаслідок обстрілів на колії та траві почалась масштабна пожежа площею 400 кв. м.
Поблизу стояли цистерни з різноманітними речовинами та завдяки рятувальникам ДСНС загорянню цистерн вдалось запобігти.
Окрім цього, окупанти вкотре обстріляли житлові масиви у Сєвєродонецьку. Будинки палали цілими кварталами, написав Гайдай та додав, що за ніч було пошкоджено 12 багатоповерхівок, електропідстанцію та численні вуличні кіоски. Є двоє загиблих.
Значні руйнування також у Рубіжному, Новодружеську, Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній.
Також вночі російські загарбники знову намагались захопити Попасну, проте не мали успіху. Продовжуються бої у Білогорівці та Воєводиці. Росіянам не вдається подужати українських воїнів.
- Нагадаємо, внаслідок російської агресії на Луганщині не залишилося ні жодної вцілілої заправної станції, ані складу з паливом. А транспортувати його небезпечно, оскільки існує небезпека життю.
- Раніше повідомлялось, що колишній менеджер філії “Суспільне. Черкаси” Євген Старинець загинув 30 квітня, захищаючи Попасну, що на Луганщині, від російської окупації.