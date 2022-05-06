Минулого вечора, 5 травня, російські окупанти намагались поцілити у хімічний завод "Азот" що у Сєвєродонецьку (Луганська область).

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ніч на 6 травня у регіоні була “вогняною”. Зокрема, російські окупанти намагались влучити у хімзавод “Азот” та “отримати одразу масу жертв”.

Однак обстрілюючи Сєвєродонецьк потрапили в одну з АЗС та залізничну колію хімзаводу. Унаслідок обстрілів на колії та траві почалась масштабна пожежа площею 400 кв. м.

Поблизу стояли цистерни з різноманітними речовинами та завдяки рятувальникам ДСНС загорянню цистерн вдалось запобігти.

Окрім цього, окупанти вкотре обстріляли житлові масиви у Сєвєродонецьку. Будинки палали цілими кварталами, написав Гайдай та додав, що за ніч було пошкоджено 12 багатоповерхівок, електропідстанцію та численні вуличні кіоски. Є двоє загиблих.

Значні руйнування також у Рубіжному, Новодружеську, Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній.

Також вночі російські загарбники знову намагались захопити Попасну, проте не мали успіху. Продовжуються бої у Білогорівці та Воєводиці. Росіянам не вдається подужати українських воїнів.