Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Нацгвардійці працювали спільно з міським комісаром. Вони виявили представників російсько-окупаційних військ під час огляду транспортних засобів. Після цього розпочався бій. Внаслідок російської агресії знешкодили усіх ворожих загарбників.
Сьогодні протягом дня окупанти нанесли п’ять авіаційних та 16 ракетних ударів. Загарбники продовжують повітряно-наступальну операцію. Обстріли військової та цивільної інфраструктури тривають. Зазначимо, що Білорусь стала одним із центрів концентрації окупаційних військ.
- Нагадаємо, через повітряні атаки російських окупантів на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 “Мрія”.
- Під час телевізійної зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим Путін наказав привести сили стримування своєї країни, зокрема ядерну зброю, у підвищену бойову готовність.
- Також самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському і домовився про перемовини України з Росією на білоруському кордоні.
- Відомо, що мер міста Тростянець, що у Сумські області, повідомив, що станом на 27 лютого спільними силами Збройних сил України та територіальної оборони міста спалено техніку загарбника.
- У Херсонській області російські окупанти проникли у відділення ПриватБанку. Загарбники на вул. Владичанського, 2 демонтували сейф та винесли його із приміщення.
- У Василькові на Київщині російські окупаційні війська обстріляли дитячий інтернат.