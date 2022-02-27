У Миколаєві російські загарбники ховалися у фурах з маркуванням мережі супермаркетів АТБ. Їх зупинила Національна гвардія України.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Нацгвардійці працювали спільно з міським комісаром. Вони виявили представників російсько-окупаційних військ під час огляду транспортних засобів. Після цього розпочався бій. Внаслідок російської агресії знешкодили усіх ворожих загарбників.

Сьогодні протягом дня окупанти нанесли п’ять авіаційних та 16 ракетних ударів. Загарбники продовжують повітряно-наступальну операцію. Обстріли військової та цивільної інфраструктури тривають. Зазначимо, що Білорусь стала одним із центрів концентрації окупаційних військ.