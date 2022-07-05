Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За словами Павла Кириленка, внаслідок обстрілу російськими військами міста Слов’янськ загинуло щонайменше двоє осіб, ще семеро отримали поранення.

Росіяни знову цілеспрямовано б’ють по місцях скупчення цивільних.

“Це — чистий тероризм. Держава-терористка має бути притягнута до відповідальності!”, – зазначив начальник Донецької ОВА.

Також він закликав всіх негайно евакуюватися.

Нагадаємо, що станом на 5 липня 2022 року 345 дітей загинули та понад 644 поранено через військову агресію російських окупаційних військ в Україні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 345, Харківській — 185, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.

3 липня внаслідок обстрілу окупантами Слов’янська загинула 9-річна дівчинка. Цього ж дня війська РФ вкотре обстріляли Бахмут. Поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.