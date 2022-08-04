На думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни можуть використовувати найбілішу у Європі атомну електростанцію - тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі - щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Таким чином, зауважили експерти, росіяни хочуть зменшити бажання Заходу допомагати Україні озброєнням та зірвати контрнаступ ЗСУ для звільнення тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області.

Напередодні гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про те, що ситуація на ЗАЕС “повністю вийшла з-під контролю”. Він закликав Україну та Росію допустити на ЗАЕС спостерігачів МАГАТЕ, оскільки російські окупаційні війська не дбають про безпеку на ядерному об’єкті.

На заяву Гроссі відповів Євген Балицький – так званий “голова Запорізької області”, призначений окупаційною владою. За його словами, вони будуть раді бачити на Запорізькій АЕС представників МАГАТЕ.

“Ми готові показати, як російські військові сьогодні її охороняють, і як Україна, яка отримує зброю від Заходу, використовує цю зброю, зокрема безпілотники, щоб атакувати атомну станцію, поводячись як мавпа з гранатою”, – сказав він.

Окупанти намагаються переконати Захід, що ЗСУ начебто невідповідально використовують надане озброєння, що може призвести до ядерної катастрофи.

Однак саме росіяни останніми тижнями щоденно обстрілюють українські населені пункти з території поблизу окупованої ЗАЕС. Зокрема саме з Енергодару останні два тижні окупанти обстрілюють Нікополь на Дніпропетровщині.

Війська РФ хочуть поставити українських воїнів перед вибором – відкрити вогонь у відповідь, що може призвести до попадання у ЗАЕС, або ж не відповідати вогнем, що дозволить окупантам й надалі обстрілювати цивільне населення з так званої “безпечної зони” для них.

Оскільки ЗСУ не стріляють у відповідь, росіяни самі завдали ракетного удару по тимчасово окупованому Енергодарі, після чого звинуватили в обстрілі та створенні небезпеки для АЕС українських військових, повідомив мер міста Дмитро Орлов 3 серпня.