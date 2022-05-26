Протягом минулої доби російські армійці намагались просунутись на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках, однак українські воїни відбили атаки окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Так, на Донецькому напрямку основною метою окупантів залишається захоплення Лиману та покращення тактичного положення в районі Сєвєродонецька та Авдіївки.

Намагаючись закріпитись поблизу Сєвєродонецька росіяни здійснили штурм Устинівки, однак зазнали невдачі.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснили штурм у районах Комишувахи, Липового та Нагірного. У всіх випадках – безрезультатно. Наразі бої на Бахмутському напрямку тривають.

На Авдіївському напрямку росіяни здійснили спробу захопити Красногорівку, Кам’янку, Авдіївку та Піски. Ці намагання ворога також не мали успіху.

На Новопавлівському напрямку росіяни спробували захопити населений пункт Золота Нива, однак, зазнавши втрат, були вимушені відступити.

Загалом на Донецькому та Луганському напрямках протягом минулої доби, 25 травня, було відбито 10 атак російських окупантів.