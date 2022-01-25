Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), на тимчасово окупованій території Донбасу продовжуються активні заходи бойової підготовки російських окупаційних військ.

Про це йдеться на офіційному вебсайті Міністерства оборони України.

За повідомленням розвідки, цього тижня у підрозділах першого (Донецьк) та другого (Луганськ) армійських корпусів проходять активні навчання з тактичної та вогневої підготовки. Окрім цього, окупаційні війська проводять тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках так званого “єдиного дня вогню”.

Також за даними ГУР МОУ, російські окупанти проводять інженерні роботи по відновленню фортифікаційних споруд на передових позиціях. Одночасно із цим бойовики нарощують мінно-вибухові загородження, використовуючи, зокрема, заборонені міжнародними договорами російські протипіхотні міни.

Така діяльність окупантів, враховуючи відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови, призводить до того, що самі ж бойовики підриваються на власних мінах.