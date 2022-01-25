Про це йдеться на офіційному вебсайті Міністерства оборони України.

За повідомленням розвідки, цього тижня у підрозділах першого (Донецьк) та другого (Луганськ) армійських корпусів проходять активні навчання з тактичної та вогневої підготовки. Окрім цього, окупаційні війська проводять тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках так званого “єдиного дня вогню”.

Також за даними ГУР МОУ, російські окупанти проводять інженерні роботи по відновленню фортифікаційних споруд на передових позиціях. Одночасно із цим бойовики нарощують мінно-вибухові загородження, використовуючи, зокрема, заборонені міжнародними договорами російські протипіхотні міни.

Така діяльність окупантів, враховуючи відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови, призводить до того, що самі ж бойовики підриваються на власних мінах.