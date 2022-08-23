Про це повідомили у Державному підприємстві НАЕК “Енергоатом”.
Напередодні, 22 серпня, до ремонтної зони на території Запорізької АЕС росіяни додатково стягнули два БТР та шість спецвантажівок.
Таким чином, загальна кількість військової техніки на території ЗАЕС тепер становить 40 одиниць. Зокрема 16 військових машин стоїть біля першого енергоблоку та 7 військових машин біля другого. Ще 12 – поблизу естакади.
Окрім цього, зросла й кількість військових РФ, які перебувають на території ЗАЕС.
“Рашисти поповнили свої ряди і чималою кількістю “міцних” оркiв, дехто з них – у масках”, – наголосили в Енергоатомі.
- Журналісти визначили геолокацію та підтвердили автентичність нового відео, на якому показано російські військові машини в турбінній залі Запорізької АЕС.
- Представники окупаційного керівництва Запорізькою атомною станцією продовжили “короткотривалі вихідні” для українського персоналу. На відміну від попереднього розпорядження, тепер це стосується також оперативних чергових.
- Члени бюро парламентського комітету Асоціації (ПКА) Україна-ЄС та постійний доповідач Європейського парламенту щодо України оприлюднили спільну заяву щодо ядерного шантажу Росії на Запорізькій атомній електростанції, в якій закликали негайно вивести російські війська із ЗАЕС.