Російські загарбники накопичують техніку та збільшують кількість військових на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Про це повідомили у Державному підприємстві НАЕК “Енергоатом”.

Напередодні, 22 серпня, до ремонтної зони на території Запорізької АЕС росіяни додатково стягнули два БТР та шість спецвантажівок.

Таким чином, загальна кількість військової техніки на території ЗАЕС тепер становить 40 одиниць. Зокрема 16 військових машин стоїть біля першого енергоблоку та 7 військових машин біля другого. Ще 12 – поблизу естакади.

Окрім цього, зросла й кількість військових РФ, які перебувають на території ЗАЕС.

“Рашисти поповнили свої ряди і чималою кількістю “міцних” оркiв, дехто з них – у масках”, – наголосили в Енергоатомі.