Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що російські окупанти намагаються приховати сліди своїх воєнних злочинів, скоєних у місті.

Про це йдеться у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

За словами Бойченка, окупанти розуміють, що місто буде звільненим і тоді до нього увійдуть міжнародні місії й журналісти.

Тому вони намагаються приховати сліди своїх воєнних злочинів. Зокрема окупанти почали зносити будинки, де ще досі залишаються тіла вбитих мирних маріупольців.

“Вони формують, страшно це звучить, бетонні братські могили. Але російські воєнні злочини вже зафіксовані. Я впевнений, що військово-політичне керівництво Росії, яке віддавало злочинні накази – будуть наказані”, – Вадим Бойченко.

Мер Маріуполя також додав, що за попередніми оцінками 40 000 маріупольців в окупованому місті не мають житла, а окупаційна влада не займається розв’язанням цієї проблеми.

Натомість житло видають колаборантам, які допомагали військам РФ і надавали дані для обстрілу шкіл, лікарень, гуманітарних об’єктів.