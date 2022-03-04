Про це повідомляє Reuters.

За словами Хана, команда вирушила у певний регіон, щоб перевірити наявність доказів воєнних злочинів, злочинів проти людства та актів геноциду усіма сторонами конфлікту. При цьому він наголосив, що артилерійські удари по українських містах це порушення Римського статуту та міжнародного гуманітарного права.

Також зазначається, що ні Україна, ні РФ не є членами Міжнародного кримінального суду. Більш того, Москва не визнає трибунал у Гаазі, який був утворений з 2002 року та налічує 123 країни.