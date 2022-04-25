Про це повідомила Служба безпеки України.
На записі розмовляв командир російського розвідбатальйону з корегувальником вогню. Артилерист зазначив, що у нього “тихо”, але по району його дислокування ходять діти. Зокрема пройшли дев’ять людей разом з неповнолітніми, які, ймовірно, йшли до школи.
Командир розвідбатальйону спитав чи застрелив їх російський солдат, а потім попросив “відпрацювати” по них. Надалі розмова звучала наступним чином:
- Нічого. Наче з портфелями діти кудись у школу, чи що йдуть.
- Зрозуміло. Відпрацював?
- Не став поки що.
- Шкода, так, поки?
- Пропущу поки що.
- Ааа, на звороті, так? Зрозуміло. Давай, будь пильний, будь мужнім. Ми з тобою.
- Так, прийняв.
Служба безпеки зазначила, що цей запис ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати проти окупантів.
- Нагадаємо, згідно з перехопленими розмовами, опублікованими Службою безпеки України, ЗСУ завдали таких втрат російським військовим, що вони не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України перехопили розмову військовослужбовця РФ Олега Карасьова, який заявив, що президент Володимир Путін наказав знищити українські землі, якщо російська армія не зазнає успіхів у наступальних операціях.
- Раніше Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата, який заїхав на територію України і не може оговтатись від шоку та вражень від війни.
- Інший російський окупант під час телефонної розмови з дружиною обговорював зґвалтування українських дівчаток. Вона зі сміхом закликала його ґвалтувати ще більше жінок. Журналісти “Радіо Свобода” Валерія Єгошина та Марк Кротов ідентифікували російського окупанта та його дружину.