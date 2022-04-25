Російські окупанти у телефонних розмовах обговорюють вбивства місцевих жителів. Зокрема одному з військових сказали, що стрільба по дітях з портфелями це прояв "мужності".

Про це повідомила Служба безпеки України.

На записі розмовляв командир російського розвідбатальйону з корегувальником вогню. Артилерист зазначив, що у нього “тихо”, але по району його дислокування ходять діти. Зокрема пройшли дев’ять людей разом з неповнолітніми, які, ймовірно, йшли до школи.

Командир розвідбатальйону спитав чи застрелив їх російський солдат, а потім попросив “відпрацювати” по них. Надалі розмова звучала наступним чином:

Нічого. Наче з портфелями діти кудись у школу, чи що йдуть.

Зрозуміло. Відпрацював?

Не став поки що.

Шкода, так, поки?

Пропущу поки що.

Ааа, на звороті, так? Зрозуміло. Давай, будь пильний, будь мужнім. Ми з тобою.

Так, прийняв.

Служба безпеки зазначила, що цей запис ляже в доказову базу, яку Україна буде використовувати проти окупантів.