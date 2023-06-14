Російські загарбники не дозволяють українським працівникам Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблока №5 у режим "холодного зупину", як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України.

Виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков наголосив, що протиправні дії фейкової експлуатуючої організації та російських військових окупантів, які перешкоджають переведенню енергоблока №5 ВП “ЗАЕС” у режим “холодний зупин”, є грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії.

Також він висловив сподівання щодо того, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у режим “холодний зупин”.

“Перешкоджання з боку російських загарбників є нічим іншим, як черговим ядерним шантажем. І відбувається це після вчинення підриву ними Каховської ГЕС, що призвело, фактично, до зникнення Каховського водосховища та загострення питання водозабезпечення ЗАЕС”, – зазначив Олег Коріков.

Фахівці МАГАТЕ також зацікавлені і наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води.

Нагадаємо, що 8 червня, Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) видала розпорядження ДП “НАЕК “Енергоатом” вивести у “холодний зупин” енергоблок №5 Запорізької АЕС.

Це розпорядження видано через неможливість усунути порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки. Це обмеження діятиме до усунення порушень. Експлуатацію інших енергоблоків обмежено розпорядженнями від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року.