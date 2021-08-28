У суботу, 28 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку (Донецька область) із мінометів та артилерії.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 28 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки. Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм”, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. На щастя, постраждалих серед місцевого населення немає.

Про обстріл були поставлені до відома представники місії ОБСЄ. Крім того, за даним фактом порушене кримінальне провадження.

Як уточнили в штабі, на обстріл російсько-окупаційних військ українські воїни “надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність ворога”.

“Систематичні обстріли мирних населених пунктів із забороненої зброї свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту та свідоме небажання дотримуватися Мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню, а також є порушенням міжнародного гуманітарного права, що несе пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, значну матеріальну шкоду місцевим жителям”, – зазначається в повідомленні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Donbas Frontliner (@donbas.frontliner)

В оперативно-тактичному угрупованні “Схід” поінформували, що сьогодні внаслідок обстрілу ворога один український військовослужбовець дістав проникаюче осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військового – задовільний.

У повідомленні не уточнюється, де саме був поранений військовослужбовець. Проте Авдіївка знаходиться в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

У коментарі “Суспільному” керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш підтвердив, що сьогодні вранці російські окупанти відкрили вогонь з боку окупованого Спартака по Авдіївці. Унаслідок цього один український військовий отримав поранення.

“О 6:15 розпочався обстріл з боку окупованого Спартака. Орієнтовно, стріляли 120-м калібром. Серед військових є один поранений”, — розповів Барабаш.

У пресцентрі штабу ООС “Суспільному” повідомили, що станом на 10:30 відбувся другий обстріл міста російськими окупантами.

Тим часом в “Укрзалізниці” повідомили про обмеження руху поїздів у Донецькій області через обстріли. Обмеження запроваджуються на три дні.

“Через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено. З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине”, – попередили в “УЗ”.

Так, поїзди № 136 Київ — Авдіївка та № 826 Дніпро — Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська.

Звідти пасажирів до Авдіївки та зворотно доправлятимуть автобусами.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.