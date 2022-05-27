Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він наголосив, що ніч та ранок в області були неспокійними і в регіоні є декілька “прильотів”.
За його словами, унаслідок ворожих обстрілів є серйозні руйнування і зараз на місці влучання працюють рятувальники, які розбирають завали та шукають під ними людей.
Водночас Валентин Резніченко не повідомив, куди поцілили окупанти і чи є жертви.
Зауважимо, що сигнал повітряної тривоги пролунав у Дніпропетровській області о 3:18. Вже через годину кореспонденти Суспільного почали повідомляти про вибухи у Дніпрі. Однак чи це було влучання чи робота ППО – невідомо.
- Нагадаємо, внаслідок артилерійського обстрілу Харкова російськими військами загинули 8 осіб, ще — 17 зазнали поранень.