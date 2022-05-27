Російські загарбники укотре обстріляли Дніпропетровську область. Як повідомили у місцевій ОВА, унаслідок обстрілів у регіоні є значні руйнування.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він наголосив, що ніч та ранок в області були неспокійними і в регіоні є декілька “прильотів”.

За його словами, унаслідок ворожих обстрілів є серйозні руйнування і зараз на місці влучання працюють рятувальники, які розбирають завали та шукають під ними людей.

Водночас Валентин Резніченко не повідомив, куди поцілили окупанти і чи є жертви.

Зауважимо, що сигнал повітряної тривоги пролунав у Дніпропетровській області о 3:18. Вже через годину кореспонденти Суспільного почали повідомляти про вибухи у Дніпрі. Однак чи це було влучання чи робота ППО – невідомо.