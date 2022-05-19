Про це у Facebook написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його даними, російські армійці обстрілювали громаду з “Градів” та “Ураганів”. Під обстрілом опинилось село Велика Костромка.
Резніченко додав, що ніхто з людей унаслідок обстрілу не постраждав, однак є пошкоджені та навіть зруйновані будинки.
Окрім цього, село частково залишилось без газо- та електропостачання.
- Нагадаємо, 18 травня російські війська 7 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області.
Також у Харківській області ворог продовжує інтенсивно обстрілювати населені пункти. У такий спосіб окупанти намагаються утримати займані позиції.
Раніше очільник Луганської ОВА повідомив, що російські окупанти почали готуватись до літнього контрнаступу українських військових.