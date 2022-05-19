У ніч на 19 травня російські загарбники п'ять разів обстріляли Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області.

Про це у Facebook написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, російські армійці обстрілювали громаду з “Градів” та “Ураганів”. Під обстрілом опинилось село Велика Костромка.

Резніченко додав, що ніхто з людей унаслідок обстрілу не постраждав, однак є пошкоджені та навіть зруйновані будинки.

Окрім цього, село частково залишилось без газо- та електропостачання.