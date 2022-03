Про це повідомляє пресслужба Міністерство закордонних справ України.

Зазначено, що від загарбницьких обстрілів у приміщенні ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини. Наразі інформації щодо загиблих чи постраждалих немає.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.

More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022