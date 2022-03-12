Про це повідомляє пресслужба Міністерство закордонних справ України.

Зазначено, що від загарбницьких обстрілів у приміщенні ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини. Наразі інформації щодо загиблих чи постраждалих немає.

Варто зауважити, що Маріуполь наразі знаходиться в оточенні російських окупаційних військ та страждає від регулярних обстрілів та бомбардувань. Українська влада постійно намагається забезпечити у місто “зелений коридор”, проте ворог постійно порушує домовленості.