Загарбники з російської армії під час чергового обстрілу цивільних об'єктів у Маріуполі обстріляли мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство закордонних справ України.

Зазначено, що від загарбницьких обстрілів у приміщенні ховаються понад 80 дорослих і дітей, зокрема громадяни Туреччини. Наразі інформації щодо загиблих чи постраждалих немає.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders. More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022

Варто зауважити, що Маріуполь наразі знаходиться в оточенні російських окупаційних військ та страждає від регулярних обстрілів та бомбардувань. Українська влада постійно намагається забезпечити у місто “зелений коридор”, проте ворог постійно порушує домовленості.