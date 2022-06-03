Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Зазначається, що під ворожими обстрілами опинились: місто Миколаїв (обласний центр), а також Очаків, Березнегувате, Мішково-Погорілове, Гур’ївка, Горохівка, Полігон, Степове та Лимани.
Унаслідок обстрілів росіян є загиблі та постраждалі.
Окрім цього ворожим вогнем пошкоджено п’ять приватних будинків, автомобілі, гаражне приміщення, складські приміщення та інші споруди і об’єкти інфраструктури.
Також внаслідок обстрілів виникла пожежа у лісі на території Балабанівського лісового урочища: її ліквідували рятувальники.
- Нагадаємо, у Миколаївській області в операційній зоні українських Сил оборони ситуація досить напружена. Ворог намагається утримувати оборону та посилює обстріли позицій українських військових.
- Також окупанти завдали ударів по Миколаєву з артилерійських систем. Росіяни посилюють обстріли, тому містян закликали поки що не повертатися.