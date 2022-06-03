Протягом 2 червня російські окупанти обстріляли Миколаїв та вісім населених пунктів Миколаївської області.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що під ворожими обстрілами опинились: місто Миколаїв (обласний центр), а також Очаків, Березнегувате, Мішково-Погорілове, Гур’ївка, Горохівка, Полігон, Степове та Лимани.

Унаслідок обстрілів росіян є загиблі та постраждалі.

Окрім цього ворожим вогнем пошкоджено п’ять приватних будинків, автомобілі, гаражне приміщення, складські приміщення та інші споруди і об’єкти інфраструктури.

Також внаслідок обстрілів виникла пожежа у лісі на території Балабанівського лісового урочища: її ліквідували рятувальники.