Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник голови ОП Кирило Тимошенко.
За його даними, цього ранку російські окупанти завдали удару по населених пунктах Миколаївської області з реактивних систем залпового вогню.
Загалом зафіксовано 28 ворожих ударів.
Внаслідок обстрілу області пошкоджено лікарню та низку житлових будинків.
Окрім цього Тимошенко повідомив, що окупанти з артилерії обстріляли Вітовський район. Попередньо відомо, що унаслідок цього обстрілу загинуло 5 мирних мешканців.
Варто зауважити, що Миколаївська область є прифронтовою областю. Щоденно і місто, і область загалом, опиняються під обстрілами російських окупантів.
Зокрема під ранок 12 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали щонайменше 12 осіб.
- Нагадаємо, російські окупанти щоденно обстрілюють Харків та Харківську область. Загарбники ведуть вогонь по цивільних об’єктах та мирному населенню, внаслідок чого гинуть люди. Зокрема протягом минулої доби, 12 липня, на Харківщині було вбито одного цивільного, а ще 10 осіб отримали поранення.
- Також росіяни продовжують завдавати ударів по території Дніпропетровської області. Вночі ворог обстріляв низку громад, унаслідок чого сталися інфраструктурні руйнування.