Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його даними, цього ранку російські окупанти завдали удару по населених пунктах Миколаївської області з реактивних систем залпового вогню.

Загалом зафіксовано 28 ворожих ударів.

Внаслідок обстрілу області пошкоджено лікарню та низку житлових будинків.

Окрім цього Тимошенко повідомив, що окупанти з артилерії обстріляли Вітовський район. Попередньо відомо, що унаслідок цього обстрілу загинуло 5 мирних мешканців.

Варто зауважити, що Миколаївська область є прифронтовою областю. Щоденно і місто, і область загалом, опиняються під обстрілами російських окупантів.

Зокрема під ранок 12 липня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали щонайменше 12 осіб.