Російські армійці завдали ударів по навчальних закладах у Краматорську та Миколаєві, внаслідок чого пошкоджено будівлі освітніх закладів.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Вранці загарбники влучили у Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну, будівля зазнала руйнацій, зокрема пошкоджено вікна. Проте постраждали серед людей немає.

“Ранковий удар по Краматорську. Окупанти продовжують нищити наші освітні заклади. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв”, – розповів міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

О 04:06 повідомлялося про “потужні вибухи”, які пролунали у Миколаєві під час повітряної тривоги. Вночі загарбники вдарили ракетами по Миколаєву, під обстріл знову потрапив Чорноморський національний університет ім. Петра Могили.

“Російські окупанти повторно обстріляли нашу Могилянку. Знову дві ракети С-300. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби”, – зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також підтвердив інформацію про те, що вночі, 19 серпня, близько 04:00, місто зазнало обстрілів ракетами типу С-300.

“Три ворожі ракети знову влучили в ЧНУ імені П.Могили, пошкоджено навколишні будинки. Попередньо, одна людина отримала поранення. Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство. За попередньою інформацією, постраждалих немає”, – розповів Віталій Кім.