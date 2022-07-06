Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Торецьк, що знаходиться у Донецькій області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, російські ракети влучили у два приватні будинки. Наразі відомо про одного пораненого.

За попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами. Проте триває рятувальна операція.

Також ще одна ракета влучила у місце поряд із соціальним об’єктом, але не розірвалася.

“Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним”, – зазначив Павло Кириленко.

Також він закликав всіх мешканців Донецької області евакуюватися.

Нагадаємо, що 5 липня, російські загарбники обстріляли Слов’янськ у Донецькій області. Внаслідок обстрілу загорівся центральний ринок міста. За словами Павла Кириленка, через обстріл російськими військами міста Слов’янськ загинуло щонайменше двоє осіб, ще семеро отримали поранення.