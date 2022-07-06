Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, російські ракети влучили у два приватні будинки. Наразі відомо про одного пораненого.
За попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами. Проте триває рятувальна операція.
Також ще одна ракета влучила у місце поряд із соціальним об’єктом, але не розірвалася.
“Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним”, – зазначив Павло Кириленко.
Також він закликав всіх мешканців Донецької області евакуюватися.
Нагадаємо, що 5 липня, російські загарбники обстріляли Слов’янськ у Донецькій області. Внаслідок обстрілу загорівся центральний ринок міста. За словами Павла Кириленка, через обстріл російськими військами міста Слов’янськ загинуло щонайменше двоє осіб, ще семеро отримали поранення.
- Після захоплення Лисичанська РФ встановила контроль практично над всією Луганською областю, частково досягнувши своєї мети. Тепер активні бойові дії триватимуть у Донецькій області, де російські армійці, вірогідно, дотримуватимуться такої ж тактики, як і на Луганщині – тобто, постійно обстрілюватимуть міста.
- Станом на початок 133-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти продовжують обстрілювати ЗСУ вздовж лінії фронту, а також мирних українців та населені пункти в різноманітних областях, завдаючи ракетні, мінометні та артилерійські удари.
- Протягом доби українські військові убили 150 солдатів окупаційної армії РФ. Наразі загальна чисельність ліквідованого особового складу війська Росії становить уже понад 36 500 осіб.